SNEEK- Deze donderdag is Presence in Sneek op het Schaapmarktplein! Met het Presence Choir maken ze een reis door Nederland, langs pleinen en dorpen en in kleine stadjes.

“We gaan bidden voor het land in een tijd dat het soms lastig is om weten hoe je moet bidden. We aanbidden samen onze God. En in de kracht van de Heilige Geest spreken we in geloof de Naam van Jezus uit over elke situatie. Tot bekering, bevrijding en genezing van zielen! Welkom om er komende donderdag bij te zijn”, aldus de organisatie.

Plaats: Schaapmarktplein in Sneek

Tijd: donderdag 29 september 2022, 19:00-21:00/21:15 uur.

De avond wordt ook live uitgezonden op www.youtube.com/presencenl. Daar kun je trouwens alle avonden terugkijken. Tip: abonneer je meteen even op het kanaal.