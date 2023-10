Première voorstelling Freark Smink in Theater Sneek gaat vanavond niet door

SNEEK- “Helaas gaat vanavond, 27 oktober 2023, de première van De Emigrant opnij ferteld in Theater Sneek niet door. Freark Smink heeft keelontsteking, is zijn stem kwijt en moet op advies van de arts een paar dagen rust nemen. Natuurlijk heel erg vervelend, in de eerste plaats voor Freark zelf, maar gezondheid staat voorop”, aldus de organisatoren van de voorstelling.