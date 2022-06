IT HEIDENSKIP- Op vrijdag 8 juli a.s. is in It Heidenskip de première van SÂLT EN SÛKER , een voorstelling gespeeld door jeugdtheatergroep SWiT.

De voorstelling vindt plaats in het kader van het Arcadia project Broei dat zich momenteel in Friesland afspeelt. De voorstelling Sâlt en Sûker is geschreven door Eelco Venema, maar de input kwam van de deelnemers zelf. Thema’s in deze voorstelling zijn: wie ben je zelf, wat bepaal je zelf en hoe sterk ben jezelf.

Het stuk zal op 8, 9 en 10 juli gespeeld worden op het Fierljepterrein in It Heidenskip. Kaarten zin verkrijgbaar via: www.eenbrugslaan.nl