Première musical De Tocht een jaar uitgesteld: bouwgrond is vervuild

,,Er is door de grondeigenaar vooronderzoek gedaan en eind vorig jaar is er een officiële 'schoon-grond-verklaring' afgegeven. Maar nu blijkt dat bij het bewerken van het terrein op bepaalde plekken toch vervuiling naar boven komt die men bij de testboringen niet gezien heeft. Dit kan goed verholpen worden, maar het kost extra tijd voordat de grond schoon en 'bouwrijp' aan ons overgedragen kan worden'', zo laat het productieteam weten.

Waarom een heel jaar uitstel?

Door de vervuiling moet de eerste voorstelling van de musical maar liefst een jaar worden uitgesteld. ,,In onze planning is alles aan elkaar verbonden. Wanneer de bouw later start, moeten ook andere processen opnieuw ingericht worden. Hierdoor zouden we op z'n vroegst met de première in het voorjaar van 2023 uitkomen. Maar ‘De Tocht’ hoort in de winter, dat is onderdeel van de Elfstedenbeleving. Het is geen leuk besluit om te nemen, maar door de première te verplaatsen naar 1 oktober 2023 kunnen we de bouw gedegen voortzetten en de totaalervaring creëren die we voor ogen hebben.''

Volgens de mensen achter De Tocht is het doorgaan van de speciale theatervoorstelling niet in gevaar. ,,De komende weken werken we aan een aangepaste planning en de eerste paal van het ‘Friso Theater’ zal zoals het nu staat in de loop van de zomer de grond in gaan. We lopen dan wel vertraging op, maar de finish gaan we zeker halen.''