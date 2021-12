Praktische gids voor iedereen die beter hybride wil samenwerken

Een lastige taak, zo weten Matthijs Steeneveld, Annemieke Mintjes en Martha Buning. Daarom schreven zij het boek Hybride bijeenkomsten; een onschatbare verzameling van de allerbeste tips, tools en werkvormen voor online en hybride bijeenkomsten. Wie de adviezen uit dit boek opvolgt, is verzekerd van energieke, doeltreffende meetings waar iedereen met plezier en actief aan deelneemt.

Meer betrokkenheid

Hybride bijeenkomsten is ontstaan vanuit de groeiende behoefte van veel professionals om meer betrokkenheid en echte aandacht voor elkaar te creëren. Hoe we vergaderen en overleggen in een hybride omgeving, bepaalt namelijk het succes van onze samenwerking. Of je nu een scrum- of brainstormsessie moet leiden, een vergadering voorzitten of een studiegroep aansturen: bijna iedereen worstelt met de vraag hoe het beter, energieker en doeltreffender kan. Die vraag wordt in dit boek glashelder beantwoord.

Bijeenkomsten van a tot z

Dit boek helpt de lezer stap bij stap vorm te geven aan allerlei bijeenkomsten in uiteenlopende situaties. Welke bijeenkomst kies je en waarom? En welke werkvorm zet je daarbij in? Hoe zorg je voor betrokkenheid en energie? Waar moet je vooraf aan denken bij het organiseren en faciliteren van hybride bijeenkomsten? Welke technische mogelijkheden zijn er, zonder dat het ingewikkeld wordt? Al deze vragen komen uitgebreid aan bod.

Wetenschap en praktijk

De werkvormen en tools zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, de persoonlijke ervaringen van de auteurs bij allerlei organisaties en adviezen van vele anderen. Het boek biedt zo een stevige, complete basis voor het organiseren en faciliteren van sprankelende hybride, offline en online bijeenkomsten.

De auteurs

Matthijs Steeneveld is een bevlogen positief psycholoog die mensen begeleidt en traint in het omgaan met stress en beter samenwerken. Annemieke Mintjes en Martha Buning zijn beide trainer en facilitator bij Gelukwerkt.frl met een focus op de verandervaardigheid van organisaties.