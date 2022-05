Praktisch Verkeersexamen Sneek bovenbouw leerlingen basisscholen

SNEEK- Vandaag en morgen vindt in Sneek het Praktisch Verkeersexamen plaats. De start en finish is in de Veemarkthal. Leerlingen van de groepen 7 en 8 doen het examen als voorbereiding dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Voorafgaand aan het examen worden de fietsen gekeurd.