Praktisch verkeersexamen in Sneek

Sneek- Vanmorgen vond de aftrap van het VVN Praktisch Verkeersexamen in de gemeente Súdwest-Fryslân plaats in Sneek en Bolsward. In totaal zullen ruim 700 kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân het praktisch Verkeersexamen afleggen. Dit examen volgt op het schriftelijk verkeersexamen.