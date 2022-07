Prachtige slotavond Friese Ballonfeesten (Foto's)

JOURE - Ook op de laatste avond van de Friese Ballonfeesten in Joure gingen bijna alle heteluchtballonnen de lucht in.

Vanwege ongunstige wind vetrokken de ballonnen wel wat later dan afgelopen dagen. Dit was met het prachtige weer voor het publiek geen enkel probleem. Het wachten werd ruimschoots beloond met een prachtig kleurrijk ballonspektakel. Ook de meeste specials gingen zondagavond de lucht in. De grote motor kon helaas niet varen.

Ondanks het uitvallen van één avond kijkt de organisatie terug op een prachtige 35ste editie van de Friese Ballonfeesten.