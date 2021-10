Prachtige rugby middag in Sneek

SNEEK-Zondag 9 oktober was het Schuttersveld in Sneek het decor van twee prachtige rugby wedstrijden. De dames van Rugby Club Sneek (The Sneeks) speelden hun allereerste thuiswedstrijd tegen de Pickwick ladies uit Deventer, de koplopers uit hun competitie. De heren waren daarna aan de beurt tegen de rugbyers van RC Groningen 4.

Dames

Om 13.00 uur was de kick off van de wedstrijd van de dames. Goed om in gedachten te houden is dat het team dames van Sneek in zeer korte tijd is ontstaan en met enthousiasme is gegroeid en zelfs daardoor nu al mee kan doen in de competitie. Met overwegend nieuwe speelsters en weinig ervaren krachten hebben ze in zeer korte tijd het rugbyspel eigen gemaakt.

De dames van Sneek hebben ambitie om te groeien als team en dat lieten ze zondag zeker zien. Met nog maar weinig vlieguren op de klok waren de verwachten vooraf over het algemeen niet heel hoog. De tegenstandsters uit Deventer hadden hun vorige twee wedstrijden met grote cijfers gewonnen en kwamen dan ook vol vertrouwen naar Sneek. Vanaf de start was duidelijk dat Sneek meer in haar mars heeft dan vriend en vijand had verwacht. Strijdlustig en gretig werd er verdedigd en werden de Pickwick Ladies regelmatig verrast door de stevige defensie van Sneek.

Ook aanvallend kwam Sneek er bij vlagen gevaarlijk doorheen en was het ook duidelijk voor de Pickwick Ladies dat een overwinning zwaarbevochten moest worden. Ondanks dat Sneek stevig partij gaf wisten de gasten uit Deventer al vrij snel een paar try’s te drukken. De score liep op tot 0-19. Maar ‘The Sneeks’ wrongen zich er doorheen en bleven knokken wat ook het publiek zienderogen enthousiasmeerde. Dit werd dan ook in de laatste 10 minuten van de eerste helft beloond met 2 geweldige try’s en een benutte conversie. 12-19 en de dames van Sneek gaven hiermee een duidelijk visite kaartje af.

De tweede helft speelden een paar blessures de Sneker dames parten en ook de vermoeidheid sloeg toe. Leuk detail, bij rugby is het een goed gebruik de tegenstander aan te vullen wanneer deze niet meer genoeg wissels heeft. Deventer was zo sportief een speelster uit te lenen. Sneek wist de schade beperkt te houden door geconcentreerd te blijven verdedigen, maar kwam nauwelijks meer aan aanvallen toe. Ervaring en routine gaf voor de dames uit Deventer de doorslag waarbij de eindscore uit kwam tot 12-38.

Maar ondanks het verlies stapten de dames van Sneek met opgeheven hoofd van het veld.

Heren

De heren van RC Sneek trapten om 15.00 af tegen het 4e team van RC Groningen. Langs de lijn verzamelden zich net als 3 weken geleden een grote horde supporters om de heren naar een overwinning te juichen. Na het verlies van vorige week in Delfzijl was het team hier dan ook op gebrand. Na de aftrap was het ook duidelijk dat Groningen graag hun volgende overwinning wilde boeken en werd met een paar slimme kicks de verdediging van RC Sneek onderworpen aan diverse tests. Waar het in Delfzijl stuk liep in de organisatie, stond deze nu als een huis.

RC Sneek verdedigde gedisciplineerd in hun eigen 22meter gebied en wist aanval na aanval af te slaan. Kleine foutjes werden helaas in de rucks gemaakt waardoor Sneek geen ‘turn over’ kon forceren en de sterke lijn in kon spelen.

Na ongeveer 25 minuten was het Sneker full-back Dimitri Haringa met, rugnummer 15, die uiteindelijk met een sterke run door de Groninger verdediging wist te breken en de nul van het scorebord wist te krijgen. Ook de conversie van fly-half Jeroen Rabe, die overigens al de nodige conversies verzilverd heeft, was raak.

Rode kaarten

De wedstrijd verliep over het algemeen correct en respectvol. Hoe schril was het contrast dan ook toen Sneker hooker Remco Huitema een onbesuisde overtreding beging in de ruck waarbij een speler van Groningen met hoofdletsel van het veld moest. In rugby betekent gevaarlijk spel een directe rode kaart. Hierdoor moest Sneek verder met 14 man. Groningen wist van dit overtal geen gebruik te maken. Sterker nog, zelf kwam Groningen ook niet lang daarna met 14 man te staan na een gevaarlijke tackle rond de nek van Tuncay Isidora.

Ook dit betekent direct rood. Tuncay kon gelukkig doorspelen. Het was zelfs Tuncay die samen met debutant Nathan Janssen (later Man of the Match) de score voor Sneek wist te vergroten door de bal snel door te spelen uit de ruck en Nathan in positie bracht om te scoren. Veel overtredingen Kenmerkend voor de tweede helft waren de vele overtreding door met name de Snekers.

In totaal moest de scheids meer dan 30x op zijn fluitje blazen omdat hij overtredingen constateerde bij de Sneker heren. En hoewel ze strak verdedigden hielpen ze Groningen hiermee onnodig in het zadel en deden de heren zichzelf veel te kort. Want, gelukkig was het team, onder leiding van Grouster Captain Wouter van Terwisga, ook aanvallend nog scherp en fit en wisten ze snel in de tweede helft de score uit te breiden door een fantastische run van Jeroen Rabe.

Sneek stoomde aanvallend bij vlagen goed door en mede door try’s van Rick Stoelwinder en Alex van der Linde stond Sneek met riante score van 29-0 voor op de Groningers. De Groningers hielden veel de bal door de vele overtredingen van Sneek waardoor ze toch nog in de slotminuten van de wedstrijd een try wisten te drukken. 29-5 is de eindstand en Sneek klimpt met een wedstrijd minder te hebben gespeeld naar een 3e plek in de competitie achter Drachten en Enschede.