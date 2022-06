Prachtige eerste editie Workum Magazine verschenen

Workum heeft een rijke geschiedenis die op veel plekken in de stad nog zichtbaar is. Alleen al de monumentale gevels en prachtige historische panden zijn zeer de moeite waard om te aanschouwen. Neem de Merk midden in de plaats, waar het heerlijk vertoeven is op een van de terrassen. Maar ook het plein dat omringd is met speciaalzaken, boetiekwinkels en galeries. En vergeet ook het Jopie Huismanmuseum niet te bezoeken. Kortom watersportstad heeft heel veel te bieden, het Workum Magazine, een uitgave van Ying Media BV in samenwerking met Workum Promotie en Ondernemersvereniging Workum, laat het zien.