Prachtige DF radiografische Kroon Cup ‘silerij’ door Sneker grachten

SNEEK- Even voor halfdrie vanmiddag klonk het eerste startschot voor de 3de Kroon Cup met de DF 65 radiografisch bestuurbare zeilboten. In drie aparte groepen van 15 deelnemers werd vervolgens de heat door de Sneker stadsgrachten gevaren.

De Olympische gedachte van dat het meedoen belangrijker is dan het winnen, is vooraf het adagium. Eenmaal bezig worden de beste schippers aan de wal bloedfanatiek! De tijd is bepalend voor de klassering en allemaal willen ze zo snel mogelijk bij de finish zijn.

Skûtsjeschipper

Onder de deelnemers talrijke zeilcoryfeeën, waaronder de schipper van het Drachtster Skûtsje, Jeroen Pietersma. Getooid met een cap van het Drachtster skûtsje De Twee Gebroeders sloeg Pietersma op het Bolwerk van Sneek rap een ‘Slukje fan’e Weduwe’ achterover. “Verplicht, anders krijgen ze een tijdstraf van een minuut”, aldus Olga Schuil, met een vette knipoog. Even later passeerde nog een fanatieke schipper op de wal: “Ik drink niet…” Met een “helemaal goed”, noteerde Schuil het nummer van de deelnemer uiteraard niet.

Regenboogzeilers

Harry Amsterdam, gestart in de eerste groep van deelnemers, was bij de Waterpoort druk bezig zijn zeilbootje in goede banen te leiden. “Ut falt nyt met, deur dy stroming”, aldus de Regenboogzeiler. Een andere Regenboogzeiler, Peter Schuil, baalde als een stekker “de gyk is stukken, dan hewwe je un probleem.”

Bij de treurwilgen een eindje verderop, die over de Kerkgracht hangen, was het ook behoorlijk manoeuvreren om de bootjes op koers te houden. Quintus Lampe, ook een van de deelnemers, zag zijn DF 65 behoorlijk scheef gaan, maar hij genoot met volle teugen.

Klúne met un boatsje

Bij de Koningsbrug en de Noorderpoortsbrug mochten de schippers hun bestuurbare bootjes even uit het water halen. “Klúne, krekt as bij un echte Elfstedentòcht”, was het commentaar vanaf de wal. Bij de Noorderpoortsbrug mocht niet worden hardgelopen. Sommigen hielden zich wel aan de afspraak, anderen zetten het op een sprinten!

Voorzitter Karst Doevendans van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek had zijn bolide op het Martiniplein geparkeerd om daar het spektakel te aanschouwen. “At de Sneekweek dit jaar nou wear nyt deurgaat, dan hewwe we un aardech alternatyf”, aldus een goedgemutste KWS-preses.

De route was door de stadsgrachten, Waterpoort, Westersingel en de finish op de Looxmagracht. De winnaar van deze 3de Kroon Cup? Allemaal! Officiële uitslag volgt later.

