Prachtig weer tijdens hardzeildag

“We zijn gisteren begonnen met de klassen weg te starten op baan L (West Zuid West) zwart. Dit keer een uur eerder, met om 9 uur de eerste start. Vanwege het skûtsjesilen”, vervolgt Johan. “We zijn streng geweest. We hebben veel met vlag U gestart. Zo hebben wij de snelheid in de startprocedure gehouden. Dat was nodig omdat de SKS later op de dag gebruikt maakten van het meer.”

“De voorspellingen waren al dat de wind meer naar het westen zou draaien. Halverwege de startprocedure hebben wij een keer de baan moeten verleggen. Toen zijn we verder gegaan op baan M (West) zwart”, vertelt Johan. Dat zorgde natuurlijk ook voor de nodige vertraging. Het schip moest verlegd worden en de startprocedure weer opgestart worden.

Gelukkig konden alle klassen op de hardzeildag van de Sneekweek van start gaan met een prachtige windkracht 3/4. “Ik heb alleen bij de klassen Flits, Lark en de 2.4 voor een rode baan gekozen. Puur vanwege de snelheid van de klassen. Je wilt ook niet dat ze vertraging oplopen en dan met de planning van de SKS in de war raken”, vertelt Johan. De KWS heeft ruim op tijd het startrooster kunnen hanteren met weinig vertraging.