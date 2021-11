Prachtig Sint Maartenfeest in wijk Hemdijk: ‘11 november is de dag dat ons brugje weer open mag!’

SNEEK- Tientallen kinderen hebben vanavond even na zessen, vlak voor het begin van het Sint Maarten lopen in wijk Hemdijk, de nieuwe brug over het Spoordok symbolisch geopend. Dat gebeurde onder het zingen (hoe toepasselijk) van het lied: ’11 november is de dag dat ons brugje, dat ons brugje//11 november is de dag dat ons brugje weer open mag.’ Het witte bruggetje is in de afgelopen maanden geheel gerenoveerd.