Prachtig deelnemersveld bij Jorn Feenstra Toernooi

SNEEK - De voorbije twee jaar was de organisatie vanwege corona en de daarmee gepaard gaande regels steeds gedwongen om het toernooi te annuleren, maar op donderdag 26 mei a.s. (Hemelvaartsdag) is het Zuidersportpark weer het decor van internationaal jeugdvoetbal. Dan vindt bij ONS Sneek namelijk het Jorn Feenstra International Tournament plaats en dat voor de tiende keer.

De organisatie is er ook bij de jubileumedite weer in geslaagd om het schitterende jeugdtoernooi van een prachtig deelnemersveld te voorzien. Daarbij wordt ons land vertegenwoordigd door de o.13-selecties van de eredivisieclubs FC Groningen, SC Heerenveen, FC Twente en FC Utrecht, terwijl de buitenlandse inbreng dit jaar met KRC Genk, 1. FC Köln, Odense Boldklub en Slavia Praag uit België, Duitsland, Denemarken en Tsjechië afkomstig is.



Het deelnemersveld wordt evenals bij voorgaande edities gecompleteerd door de o.13 van gastheer ONS Sneek die het de laatste keer uitstekend deed, en door een regioselectie bestaande uit de beste jeugdspelers uit de gemeente Súdwest Fryslân.



Met bovenstaande clubs c.q. teams belooft ook de jubilemeditie van het Jorn Feenstra International Tournament die om half tien ’s morgens begint, op donderdag 26 mei a.s. weer een voetbalhappening te worden. Een happening die voor de liefhebbers van jeugdvoetbal op niveau absoluut een must is.

