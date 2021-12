Prachtig boek over Langebaan schaatsen verschenen

In Langebaan staan de sporters en schrijvers stil bij de memorabelste ritten, die bij vele fans in het geheugen zijn gegrift. Nog eenmaal keren kampioenen terug naar de baan en halen herinneringen op aan de rit die hun doorbraak betekende of die als de kroon op hun carrière wordt beschouwd. Daarnaast wordt stilgestaan bij de manier waarop de sport veranderde. Alle grote namen uit de Nederlandse schaatsgeschiedenis komen voorbij: van Verkerk en Schenk tot Kramer en Wüst. Dit koffietafelboek is rijk geïllustreerd met de werkelijke beelden van de ritten en unieke foto’s.

Auteur: Nando Boers e.a.

Aantal pagina’s: 304

Prijs: t/m 22-02-2022 voor € 45,00 i.p.v. €49,95

Uitgeverij: Noblesse Uitgevers- Nieuw Vennep

Meer informatie: https://www.noblesseuitgevers.nl/