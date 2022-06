‘Pracht en praam’ bij opening Mienskipskoalle De Legeaën

SIBRANDABUORREN- Op vrijdag 24 juni vindt de officiële opening plaats van het nieuwe gebouw van Mienskipsskoalle De Legeaën in Sibrandabuorren. Het pand, dat werd ontworpen door Wijbenga/Tromp architecten en adviseurs, werd in augustus 2020 al in gebruik genomen, maar in verband met corona moesten feestelijkheden toen achterwege blijven. Bouwbedrijf Van der Meer en Bouwcollectief uit Sneek en Damsma Installatietechniek uit Driezum realiseerden het gebouw.