Praat mee over 50 jaar hiphop tijdens het Hiphop Debat in Neushoorn

Het Hiphop Debat brengt muzikanten, liefhebbers, programmeurs en organisatoren uit de Friese hiphopscene samen om te praten over de staat van de hiphopcultuur in Friesland. Tijdens dit interactieve evenement worden diverse stellingen besproken, waarbij deelnemers de kans krijgen om ideeën uit te wisselen en hun perspectieven te delen. Het doel is om te reflecteren op het afgelopen jaar en de toekomst van de hiphopscene in de regio te verkennen. Het Hiphop Debat biedt een platform waarop belangrijke discussies kunnen plaatsvinden en waarbij iedereen welkom is om deel te nemen.

Dit bijzondere evenement zal niet alleen een dialoog bevorderen, maar ook een eerbetoon zijn aan de geschiedenis en evolutie van hiphop in Friesland gedurende de afgelopen 50 jaar. Jonge talenten en ervaren muzikanten zullen samen komen om te delen, te leren en te inspireren. Enkele hoogtepunten van de avond zijn presentaties van Cee Major, Culture Radio en Naduah, evenals optredens van Geronimo, Lil Pier, Davide en Louis Pedro. DJ Lowpro zal voor de beats zorgen, terwijl Romario "Promario" Martins de avond zal hosten.

Het Hiphop Debat is geproduceerd door Evelyn Andoh in opdracht van Friesland Pop, met waardevolle ondersteuning van Neushoorn en de gemeente Leeuwarden.

Dit is een unieke kans om deel uit te maken van een levendige discussie over hiphop in Friesland. Mis deze speciale gelegenheid niet en zorg dat je op donderdag 23 november om 19:00 uur aanwezig bent in Neushoorn, Leeuwarden.

Evenementdetails:

Datum: donderdag 23 november 2023

Locatie: Neushoorn, Leeuwarden

Aanvang debat: 19:00 uur

Toegang: gratis