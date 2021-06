Pr-event ‘Mooier dan ooit’ vormt aftrap start kaartverkoop Theater Sneek

SNEEK- Een live optreden van jeugdorkest On The Move vanaf het dak van Theater Sneek op vrijdag 18 juni vormt dit jaar de aftrap van de start kaartverkoop van Theater Sneek. Het optreden maakt onderdeel uit van het landelijke pr-event ‘Mooier dan ooit’ waarbij theaters en musea om exact 20.00 uur op allerlei manieren zullen laten weten dat ze terug zijn.

Naast dit feestelijke moment, dat voor publiek per live stream te volgen zal zijn, kunnen vrienden van Theater Sneek een dag later de eerste kaartjes van het nieuwe seizoen bestellen. Gezamenlijk met drie andere Friese theaters wordt op 23 juni de kaartverkoop voor iedereen opengesteld.

Het programma (van september 2021 tot 7 januari 2022) is vanaf 12 juni te bekijken op theatersneek.nl. Vanaf 23 juni om 11.00 uur start de kaartverkoop (via de website, niet telefonisch en niet aan het servicepunt). De zaalcapaciteit bestaat op dit moment uit 125 stoelen, maar de organisatie hoopt op een later moment op te kunnen schalen.

Op 18 juni vindt in heel Nederland onder de vlag van de sector brede campagne ‘Mooier dan ooit.’ een mega pr-event plaats. Dat is het moment dat de culturele sector laat weten dat ze terug zijn. Het jeugdorkest On The Move onder leiding van Tseard Verbeek van Stedelijk Muziekkorps Sneek heeft deze eervolle taak in Sneek op zich genomen. Wegens de coronamaatregelen is er een klein gezelschap live aanwezig. Op de Facebookpagina van Theater Sneek mag het grote publiek meegenieten van dit bijzondere moment. In Friesland slaan vier Friese theaters de handen ineen om met deze actie een gezamenlijke start kaartverkoop te introduceren.