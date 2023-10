Postcodeloterij cadeaukaart en Voedselbank Sneek-Wymbritseradeel

SNEEK- Alle deelnemers aan de Postcodeloterij krijgen komende week een ‘Geniet van ’t Goede’ cadeaukaart, die men kan besteden bij de Albert Heijn. Niet iedereen gebruikt deze kaart of heeft de behoefte om deze kaart te verzilveren.

Daarom roept Voedselbank Sneek Wymbritseradeel iedereen die de kaart niet gebruikt op om deze te doneren aan de Voedselbank.

Wel eerst activeren

Voordat je de kaart kunt doneren dien je deze eerst te activeren. Dat gaat in drie eenvoudige stappen:

KLIK HIER om je activatie te starten

Vul de 8 laatste cijfers van het 19-cijferige nummer in. Het cadeaukaart nummer is te vinden onder de streepjescode.

Vul de laatste 3 cijfers van uw IBAN bankrekeningnummer in en klik op ‘activeer uw cadeaukaart’

Inleveren voor 11 november

De geactiveerde cadeau kaarten kunnen voor 11 november worden opgestuurd naar:

Voedselbank Sneek Wymbritseradeel, Professor Zernikestraat 1B – 8606 JS Sneek

of in de brievenbus worden gedaan op de Professor Zernikestraat 1B in Sneek.

Namens de Voedselbank alvast bedankt voor jouw steun!