Postcode Loterij verdeelt € 100.000,- in IJlst

Deze postcode is namelijk één uit een reeks van 60 tonnen die de Loterij vandaag online bekend heeft maakt. De winnende postcodes werden eerder vanavond live bekend gemaakt via de Facebookpagina en het YouTube-kanaal van de Postcode Loterij.

PostcodeKanjer later vandaag bekend

Vandaag maakt de Postcode Loterij bekend waar in Nederland de PostcodeKanjer van 56,7 miljoen euro is gevallen. Wat dit jaar de winnende postcode is, maakt de Loterij vanavond tussen 20.00 en 21.38 uur bekend in ‘The Masked Singer’ bij RTL 4.

Nog meer prijzen

Ook na nieuwjaarsdag regent het prijzen bij de Postcode Loterij. Met een totale prijzenpot van 418,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus, worden in 2022 iedere dag winnaars bekendgemaakt. Vanaf 3 januari maakt de Loterij al zes dagen lang iedere dag een postcode bekend die een bedrag van 1 miljoen euro met elkaar verdeelt. Daarnaast verdelen deelnemers van winnende postcodes grote geldprijzen als de KoningsKanjer van 27,9 miljoen euro met elkaar.