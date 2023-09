‘Post uit Berlijn’, de oorlog door de ogen van een gedeporteerde student

KORNWERDERZAND- ‘Post uit Berlijn’ is het waargebeurde verhaal van scheikundestudent Frits, die in april 1943 weigerde een loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter te tekenen. Hij werd in mei 1943 als dwangarbeider per trein naar Berlijn gedeporteerd. Op 30 september signeert schrijfster Ellen Woudenberg haar boek in het Kazemattenmuseum.

“Onbeschadigde huizen hebben we niet ontdekt. Alles brandde nog als een lier. De hele stad is met rook bedekt. Unter den Linden brandt huis aan huis. Omgeving Zoo is één hel van rook en vuur. Het aquarium ligt in elkaar, de vissen liggen buiten in het bluswater, de krokodillen liggen dood op de benedenste verdieping. Vrijwel alle grote bioscopen, theaters en concertzalen zijn geschiedenis. Er moeten domweg kisten brandbommen tegelijk uitgegooid zijn.”

Een brieffragment uit ‘Post uit Berlijn’, het waargebeurde verhaal van scheikundestudent Frits; In april 1943 weigerde hij een loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter te tekenen. Hij werd in mei 1943 als dwangarbeider per trein naar Berlijn gedeporteerd. Frits' unieke geschiedenis is beschreven in honderdvijftig brieven aan zijn ouders en beste vriend Jan. We lezen over het afscheid, de tewerkstelling, voedselrantsoenen, bombardementen en frustraties. Daarnaast bevatten de brieven studentenhumor en ontluikende liefde. Te voet keert hij in juni 1945 terug in Amsterdam.

Op 30 september a.s. vanaf 13.00 uur signeert schrijfster Ellen Woudenberg uit Limmen (N-H) haar boek op een bijzonder locatie, het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand. Ook zijn enkele authentieke brieven, agenda’s en foto’s uit WO2 te bezichtigen. Je ziet hierdoor de oorlog door de ogen van student Frits.

Over Ellen Woudenberg

Ellen Woudenberg heeft uit de nalatenschap van haar oom, Frits Freese, 150 brieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden en bewerkt. Zowel Frits Freese als zijzelf hebben tot nu toe in hun vakgebied (respectievelijk Chemie en Loopbaanadvies) gepubliceerd.

‘Post uit Berlijn' is gepubliceerd via het self-publishingplatform Brave New Books. Het boek is o.a. te bestellen via www.bravenewbooks.nl/306956 voor €22,95. Eveneens te leen via de bibliotheek.