Portretten 111 bekende en onbekende Friezen zien het levenslicht in 'It Gesicht fan Fryslân'

SINT NICOLAASGA - De portretten van maar liefst 111 bekende en onbekende Friezen zagen onlangs het levenslicht. In De Plaats in Burgum presenteerden Arie en Cynthia Bruinsma onlangs de foto's die gebundeld zijn in hun boek 'It Gesicht fan Fryslân'.

De afgelopen anderhalf jaar hebben zij samen de Friezen in woord en beeld vastgelegd. Arie maakte de foto's en Cynthia tekende hun verhalen over leven en geluk in Fryslân op. Onder de bekende Friezen die geportretteerd zijn wijlen weerman Piet Pualusma, sterke man Wout Zijlstra, voetbaltrainer Foppe de Haan, schrijver Hylke Speerstra en Elfsteden voorzitter Wiebe Wieling. Uit De Fryske Marren hebben ondermeer Wouter de Jong, Henny Borst, Pieter Haringsma, Syb van den Beuken en Watze van der Wal.

Meest gelukkig

Friezen voelen zich de meest gelukkige mensen in Nederland. Arie en Cynthia stelden de vraag ,,Wat betekent het om Fries te zijn? En wat maakt jou gelukkig in Fryslân?'' De antwoorden hebben ze in het boek proberen te vangen. Met het boek over karakter, familie, voorouders, erfgoed, natuur en de Friese taal, kortweg groots geluk in kleine dingen, gaven ze invulling aan hun missie om de lezer weer met nieuwe ogen naar hun eigen omgeving en hun eigen geluk te laten kijken.

Fotograaf Arie Bruinsma werd bijna vier jaar geleden getroffen door een zwaar herseninfarct. Hij heeft alles op alles gezet om weer te kunnen fotograferen. Dit boek is een kroon op zijn revalidatie waarmee hij laat weten dat hij terug is in de fotografie.

Het boek 'It Gesicht fan Fryslân' is verkrijgbaar via verschillende verkooppunten (www.itgesichtfanfryslan.frl/verkooppunten-boek/) en online www.itgesichtfanfryslan.frl/product/boek-it-gesicht-fan-fryslan/