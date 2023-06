Populaire Zomerschool Súdwest-Fryslân krijgt vervolg

SNEEK - Ook deze zomer gaat Zomerschool Súdwest-Fryslân door. Kinderen die na de zomervakantie naar groep 6,7 of 8 gaan of de overstap naar de brugklas maken, worden in de laatste twee weken van augustus bijgespijkerd op het gebied van rekenen en taal. Dat gebeurt in de ‘Kleine Bogerman’ aan de Hemdyk 47 in Sneek.

“Dat doen we met heel veel spelletjes en leuke lesmethodes”, zegt Koos Pot, coördinator van de Zomerschool.

Ook is er weer Brugklastraining voor kinderen uit groep 8 die na de zomer naar hun nieuwe school gaan. Zij worden voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs.

“Als vervoer naar Sneek een probleem is, denken we graag mee in oplossingen”, benadrukt Koos. ,,We doen er alles aan om de ‘zomerdip’ te voorkomen, achterstanden in te halen en de leerlingen lekker in het ritme te krijgen voor het nieuwe schooljaar.”

De Zomerschool is van 21 augustus tot en met 1 september. Aanmelden kan tot 5 juli door te mailen naar koos@weekendschoolswf.frl.