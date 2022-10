Popkoor Hege Hakken met gastoptreden van Saxofonissimo in Goënga

GOENGA- Zondag 30 oktober a.s. is er een zondagmiddagconcert in het kerkje van Goënga, aanvang 15.00 uur. Popkoor Hege Hakken zal optreden met gastoptreden van Saxofonissimo.

‘Want zingen geeft je energie en maakt je blij’, aldus Klaske en Nienke.

Dit hippe en stoere popkoor bestaat uit 26 vrouwen op ‘Hege Hakken’ o.l.v. dirigente Akke Bosma. Zij zingen 4-stemmig. Popliedjes van nu, maar ook nummers uit de sixties, Nederlandstalig of in de Friese taal, staan op hun lijst. Tijdens optredens worden ze begeleidt door Renny van Brug op de piano. Wekelijks repeteren zij in het dorpshuis van Heeg met veel enthousiasme. Met veel plezier en gezelligheid zingen en samenwerken naar een mooi optreden, is het doel van Popkoor Hege Hakken.

De dirigente is fanatiek en weet hen op een niveau te krijgen waar ze erg blij van worden. Het resulteerde in 2017 tot de 4de prijs tijdens het korenfestival op Schiermonnikoog en dit jaar in juni maar liefst de 2de prijs! Dit werd uiteraard uitbundig gevierd!

Dankbaar zijn ze dat ze begin 2020 mee mochten zingen bij het evenement ‘Friesian Proms’ in het WTC Expo te Leeuwarden, dat was toen een hoogtepunt voor ons 1e lustrum van 5 jaar!

Inmiddels bestaat Popkoor Hege Hakken bijna 8 jaar en zijn ze in januari voor de 2e x deelnemer van de Friesian Proms.

Over Saxofonissimo

Naast het optreden van het Popkoor Hege Hakken is Saxofonissimo van het Atrium Sneek aanwezig voor een verrassend gastoptreden.

Het saxofoonensemble van Kunstencentrum Atrium is opgericht in 2019 en hier kun je terecht als je al aardig wat ervaring hebt opgedaan op muziekgebied met je saxofoon. Onder leiding van saxofoondocente Edith Bakker verkent Saxofonissimo het ensemblerepertoire voor saxofoon zo breed mogelijk: van traditionele saxofoonmuziek en klassiek tot jazz, pop- en filmmuziek. Er wordt aandacht besteed aan de muzikaliteit, balans, intonatie en samenspel, maar ook aan de saxofoon technische aspecten. Regelmatig bereiden we een concert voor, om het ingestudeerde repertoire ten gehore te brengen.

30 oktober 2022 zondagmiddagconcert om 15.00 in de kerk van Goënga.

Popkoor Hege Hakken met gastoptreden van Saxofonissimo.

Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage in het ponkje.

Voor meer informatie kijk op www.stichtingkerkgebouwgoenga.nl