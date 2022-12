Popkoor DRYLTS geeft Kerstconcert in kerkje Sânfurd

Wees welkom om 19.30 uur in het kerkje aan het water. Buiten bewonder je de sterren in de donkere lucht boven Sandfirden, en eenmaal binnen geniet je van het koor dat de sterren van de hemel zingt. Kom helemaal in de kerstsfeer met de swingende kerstnummers van Popkoor DRYLTS!

Entree is gratis, je hoeft je niet aan te melden. Een vrijwillige donatie voor stichting Sânfurd is welkom!