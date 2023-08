PopArt Heitelân expositie van Johannes Oppewal geopend

SNEEK- Na 7,5 maand reizen door Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Portugal, Thailand, Dubai, Gran Canaria en weer Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland is Johannes Oppewal weer beland in Nederland en in Friesland. In Sneek. Daar werd gisteravond een fraaie expositie van zijn werk geopend, die tijdens de Sneekweek te bezichtigen is aan het Kleinzand nummer 151.

Expositie langs de Friese elf steden

Na een expositie in Bangkok (Thailand) en Las Palmas (Gran Canaria) gaat hij nu tekenen over zijn geboortegrond Friesland met een expositie van een week vanaf 4 augustus in Sneek (Snits) tijdens de Sneekweek

Daarnaast maakt hij 11 kunstwerken over de Friese elf steden die hopelijk een mooie plaats vinden in de steden zelf zodat iedereen een Friesland Pop Art tour kan doen. Tevens werkt Johannes Oppewal ook al aan een aantal kunstwerken buiten de 11 steden zoals Appelscha en Terschelling. Friesland is uiteraard meer dan de 11 steden. Tijdens de expositie in Sneek zal hij naast de Friese werken ook meer algemeen werk tonen.

Opening

“Ik wilde graag een expositie geven in Sneek, voor mensen waar ik van houd”, vertelde Oppewal gisteravond tijdens de opening van de tentoonstelling. “Ik teken over de cultuur van Bangkok, Thailand en die van Gran Canaria, dat ja waarom eigenlijk niet over de Friese cultuur. Ik had echter geen idee dat het zoveel werk was. Ik wilde eigenlijk alleen maar aan mijn ouders, familie en vrienden laten zien wat ik doe. Want ik krijg altijd te horen ‘Johannes wat doe je eigenlijk? Je bent altijd op vakantie…’

“Reizen is voor mij altijd weer terugkomen naar mensen waar ik van houd, naar mijn heitelân. Ik vraag mij af of het de geboortegrond is of het de mensen zijn waarvoor ik terugkom. Ik ben er nu wel achter dat het mij om de mensen gaat. Als jullie naar Thailand gaan, dan kom ik daar terug. Maar nogmaals ik wil vooral mijn ouders laten zien wat ik doe. En daar ben ik best wel dankbaar voor”, speechte Johannes.

Maar Johannes doet wel degelijk iets goed, want de kleurrijke, humoristische tekeningen die hij van de Friese 11 steden maakte zijn een lust voor het oog. Na een gezamenlijke toast met bubbels werd de tentoonstelling voor geopend verklaard.

Digitaal

Oppewal tekent zijn werk op een IPad, vervolgens mailt hij dit naar Joris Pos van ‘Copy to Print’, die de fraaie kleurrijke tekeningen op reboard borden drukt. “Voordat de definitieve versie wordt afgedrukt krijgt de kunstenaar een voordruk op papier zodat hij de contouren goed kan bekijken en de lagen in z’n werk terug kan vinden, vervolgens komt het finetunen en levert het werk opnieuw aan. Daarna wordt het afgedrukt”, vertelt Pos.

“Ik ben twee maanden met deze serie tekeningen bezig geweest”, laat Oppewal weten. “Elke stad is anders. Ik wilde heel graag mijn eigen cultuur leren kennen. Ik ben heel veel in Azië en ik wil in het najaar graag een expositie in Tokio openen. Ik wil als kunstenaar bekender worden.”

Het is de bedoeling dat de kunstwerken een reis langs de 11 Friese steden gaan maken.

PopArt Heitelân expositie van Johannes Oppewal 4 t/m 8 Augustus op het Kleinzand 1 51, 8601 BG, Sneek. Entree is gratis.