Pop-up restaurant Geert-Jan Vaartjes bij Under Wetter

Leeuwarden- Voor de voorjaarsproductie Under Wetter werkt Tryater in Wergea samen met chef-kok Geert-Jan Vaartjes en podium De Bidler. Vaartjes, afkomstig uit Wergea, is een van de mannen achter restaurant Oan Tafel en Grand Café JAN!. Voor de voorstelling die speelt op de ijsbaan, serveert hij met zijn brigade in De Bidler een Captain’s Dinner; een winterse maaltijd aan lange tafels.

Omdat Under Wetter buiten Oerol alleen in Wergea speelt, is het mogelijk om een samenwerking aan te gaan met de plaatselijke horeca. Tatiana Pratley van Tryater: “We kwamen al snel bij Geert-Jan uit, die veel ervaring in huis heeft en hard aan de weg timmert met zijn nieuwe zaken in Wergea.” Geert-Jan Vaartjes: “Ik was meteen enthousiast toen Tryater mij benaderde. Niet alleen is de combinatie cultuur en eten mij bekend, dankzij de NNO-concerten bij Lauswolt, ook krijg ik altijd veel energie van uitdagende vragen”. Naast zijn werk bij Lauswolt in Beetsterzwaag was Vaartjes onder meer chef bij De Librije in Zwolle en de Bokkedoorns in Overveen.

Voorafgaand aan Under Wetter kookt Vaartjes een klassieke, winterse maaltijd met een moderne, Oosterse twist. Het shared dinner wordt geserveerd in een pop-up restaurant in podium De Bidler, gevestigd in de kerk in Wergea. Daar is elke avond plek voor 150 gasten. Het Captain’s Dinner past bij het thema van Under Wetter, dat een ode is aan de vele schaatsbanen in Friesland. De locatievoorstelling is als onderdeel van programmalijn ‘IIS’ van cultuurtriënnale Arcadia te zien op de ijsbaan van Wergea van 12 tot en met 28 mei en van 28 juni tot en met 9 juli. Kaarten voor voorstelling en diner zijn te reserveren op www.tryater.nl.