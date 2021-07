Pop Up Museum Makkum in ‘De Hang’

MAKKUM- De oude hang, de visrokerij van de Gebroeders van den Berg, is verkocht. En hiermee verdwijnt een stukje oorlogshistorie van Makkum. De visrokerij en conservenfabriek werd een 'broeinest van verzet' in de oorlogsjaren.

Tymen en Aart van den Berg hebben zich in de oorlogsjaren niet onbetuigd gelaten. De ondergrondse deed nooit tevergeefs een beroep op hen. Mede door hun toedoen werd menig gearresteerde Makkumer uit de handen van de bezetter gehaald. Munitie werd er ingeblikt en wapens gekist om vervolgens te worden verspreid onder het verzet.

Nog éénmaal kunnen de Makkumers en overige bezoekers en geïnteresseerden de ruimte betreden en ervaren. De zwartgeblakerde muur herinnert zich aan deze visrokerij.

Pop Up Museum gedurende zes weken

In het gebouw zal een pop-up museum worden gevestigd gedurende een week of zes, met de oorlogsverzamelingen van vele Makkumers met de bijbehorende verhalen. Tevens is er een oorlogswandelroute opgezet welke je met je mobiele telefoon kunt volgen. 10 Belangrijke strategische 'objecten' worden uitgelicht d.m.v. panelen met een afbeelding en een QR code, welke je kunt scannen voor meer informatie.

Opening:

Zaterdag 3 juli 15.00 uur door een dochter van Tymen van den Berg. Dit tijdsstip is aangehouden omdat Makkum op 18 april als laatste dorp van Friesland om 15.00 uur is bevrijd.

Openingstijden Museum: Iedere donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00-17.00

Adres:Vallaat 16 Makkum

Voor meer informatie:Tjerk Bruinsma 06 15 65 76 43; Hoeksema Kapper 06 23 30 45 55 info@vannuyenmakkum.nl