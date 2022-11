Pop-up Live muziekcafé in Heeg, om project Kind & ontbijt te steunen

Heeg- Op zaterdag 10 december is er in Heeg een Pop-up live muziekcafé waarbij een gedeelte van de opbrengst ter herinnering aan Kitty Smit, wordt gedoneerd aan het rode kruis.

Eén van de horecapanden op Harinxmastraat 57 (Eeterij de Notaris) zal op 10 december worden omgetoverd tot live muziekcafé. Op deze locatie wordt al sinds de jaren 70 door menig artiest muziek gemaakt en vele Friezen hebben “machtige” herinneringen aan de jaren dat het nog “T&T” of “de dokter” heette. Lokale artiesten van de bands: Endless en The Subbs zullen optreden en natuurlijk mag er gedanst worden.

Een gedeelte van de opbrengst zal door de organisatie gedoneerd worden aan het project Kind & ontbijt. In Fryslân leven 38.000 mensen in armoede. Onder hen zijn 9.000 kinderen. Voor deze kinderen is het rode kruis vorig jaar een actie gestart om ontbijttassen uit te delen aan Friese gezinnen. Zodat de kinderen met een volle maag op school komen.

Kitty Smit was projectleider van deze actie en heeft zich, tot haar overlijden in oktober 2022, met hart en ziel ingezet om zoveel mogelijk gezinnen te helpen. Ter herinnering aan haar, zal een gedeelte van de opbrengst aan het project “Kind & Ontbijt” gedoneerd worden.

De organisatie hoopt op een mooie avond, waarop oude herinneringen gedeeld kunnen worden en er nieuwe herinneringen gemaakt worden. De entree is gratis en de deuren openen om 21:00 uur.