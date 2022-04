Pop-up bouwplaats in Sneek brengt bouwwereld en jongeren bij elkaar

SNEEK- Een echte bouwplaats, waar leerlingen kunnen leren, ontdekken en zelf kunnen ervaren wat de bouwsector allemaal voor ze in petto heeft. Dat is de wens van o.a. TechnoLab SWF, De Bouw iets voor Jou en Friso Bouwgroep. Samen hebben ze de handen ineen geslagen en openen ze 28 april de zogenoemde ‘BOUWBASE aan de Houkesloot in Sneek. De tijdelijke pop-up bouwplaats, die vervolgens als een reizend circus door Friesland gaat, moet een plek worden waar de bouw en het onderwijs elkaar ontmoeten en versterken.

Onderzoekend en ontwerpend leren is één van de verbindende factoren die TechnoLab SWF, De Bouw Iets Voor Jou en Friso Bouwgroep bij elkaar brengt om een compleet nieuw programma aan te bieden voor het onderwijs. ‘Wij hebben een gezamenlijke passie om jeugd te enthousiasmeren voor bouw en techniek,’ steekt Marianne Poelman van TechnoLab SWF van wal. Onderzoekend en ontwerpend leren is daarvoor de basis, de praktijk doet vervolgens de rest. Met BOUWBASE willen we beide werelden bij elkaar brengen. Het geeft het perspectief in de bouwsector goed weer. Het verleden en de toekomst is technologie, al generaties lang.’



Tekort bouw- en technieksector

‘Al jaren organiseren we in Friesland bouwexcursies, bedrijfsbezoeken, gastlessen en praktijkopdrachten en geven we voorlichting tijdens open dagen, vult Tineke de Groot van De Bouw iets voor Jou (onderdeel van Bouwend Nederland) aan. Dit werpt absoluut zijn vruchten af, we zien een stijging van het aantal leerlingen in de bouwopleidingen op het VMBO, MBO en HBO. Op het VMBO is deze stijging zelfs boven het landelijk gemiddelde. Maar er kan en moet nog meer worden gedaan om het tekort in de bouw- en ook de technieksector de komende jaren aan te vullen. Met elkaar werken we hieraan. De BOUWBASE past hier prachtig in; het is een basis voor nu, voor in de toekomst en voor heel Friesland. Dit is pure winst.



Realistisch beeld van de bouw

De pop-up bouwplaats gaat ervoor zorgen dat leerlingen, maar ook docenten, ouders en andere begeleiders op een creatieve manier een realistisch beeld krijgen van de bouw. ‘We zien nog te vaak dat dit beeld niet klopt of vertekend is, vertelt technisch coördinator Marcel van der Zee bij Friso Bouwgroep. ‘Ouders, docenten en daarmee ook de leerlingen hebben vaak niet in de gaten hoe veelzijdig de bouwwereld is. Samen met onze collega bouwers doen wij er alles aan om dit beeld bij te stellen. We proberen de jeugd al vanaf jonge leeftijd te enthousiasmeren voor de bouw, zodat de aanwas in het onderwijs en daarmee de doorstroom naar een baan in de bouw kan worden versterkt.’



Doen en meebouwen

Het programma bestaat uit allerlei verschillende doe-activiteiten. Zo kunnen de leerlingen straks ervaren hoe een bouwproces eruit ziet. Plannen, ontwerpen, calculeren en uiteindelijk uitvoeren, alles komt aan de orde in de bouwkeet en op de bouwplaats, waar uiteindelijk drie Tiny houses worden gebouwd. De leerlingen kunnen daadwerkelijk meebouwen en maken onderdeel uit van het BOUWBASE bouwteam.



Opening bouwplaats

Onder toeziend oog van o.a. wethouder Economische Zaken Bauke Dam en Onderwijs Mirjam Bakker wordt de bouwplaats in Sneek op 28 april op feestelijke wijze geopend, met aandacht voor de kick-off van het exclusieve onderwijsprogramma. Vanaf 9 mei worden de leerlingen van groep 7 en 8 uit Súdwest-Fryslân van harte welkom geheten op de bouwplaats. Het programma zal vooralsnog 2 maanden op maandag, dinsdag en woensdag plaatsvinden op de locatie in Sneek. Daarna roepen TechnoLab SWF, De Bouw iets voor Jou en Friso Bouwgroep andere bouw gerelateerde bedrijven in Friesland op om het stokje over te nemen en voort te zetten op een andere inspirerende locatie.



Doet jouw school al mee? Voor de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Súdwest-Fryslân bieden we de doe-activiteiten aan! Meld je hier aan. Een groep of klas mag maximaal 1x meedoen aan een activiteit bij BOUWBASE.