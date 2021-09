Pontjes varen in het najaar en de winter door

SNEEK- De pontjes stoppen normaal gesproken half oktober met varen. Maar door een paar pontjes tot en met december in de vaart te houden, wordt de regio Waterland van Friesland nóg aantrekkelijker en gastvrijer in de herfst- en winterperiode.

In de gemeente Súdwest-Fryslân gaat het om het pontje ‘Droech oer de Feart’ tussen Gaastmeer en Nijhuizum. Deze veerpont gaat heel oktober varen en in november en december in de weekenden en kerstvakantie (m.u.v. de feestdagen). VVV Waterland van Friesland heeft speciale najaar wandel- en fietsroutes op de website staan mét overzet.