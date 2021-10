Pontjes in Zuidwest Friesland varen langer door, toeristenseizoen verlengd

FRYSLÂN - Bij zeilschool Rufus in Broek werd dinsdagmiddag het toeristenseizoen in Zuidwest Friesland symbolisch verlengd. Gedputeerde Avine Fokkens-Kelder onthulde samen met VVV Waterland van Friesland directeur Floriaan Zwart een bord met nieuwe vaartijden.

Het informatiebord met daarop de nieuwe vaartijden, komt voort uit de pontjespilot van VVV Waterland van Friesland, Recreatieschap Marrekrite, Provincie Fryslân en gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Deze partijen werken eraan om de toeristen langer in de regio te houden. Daaraan moet het langer doorvaren van een aantal pontjes bijdragen.

Normaal gesproken kan men tot en met half oktober de oversteek maken. Met de pilot blijven de betrokken pontjes voor wandelaars en fietsers tot en met december in de vaart. Het gaat om oversteek bij Rufus in de Blokhuispolder, De Woudfennen tussen Boornzwaag en Joure, Droech oer de Feart tussen het Gaastmeer en Nijhuizum en de Langwarder Feart bij Langweer. Na de proef zal worden gekeken of de vaartijden van de pontjes in heel Fryslân kunnen worden verlengd.

Bij succes mogelijk uitbreiding

De pontjespilot past volgens gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder naadloos in de plannen van de provincie voor wat betreft seizoensverlenging: “Toerisme in alle seizoenen én verspreid over Fryslân staat bij ons hoog in het vaandel. Met het langer laten varen van de pontjes houd je fraaie routes voor fietsers en wandelaars tot en met de eerste week van de kerstvakantie open! Als deze pilot een succes wordt, kunnen misschien ook andere pontjes in Fryslân langer doorvaren.”

Spreiden toerisme is belangrijk

Het spreiden van toerisme is een belangrijk onderwerp, zowel landelijk als regionaal. Volgens de prognoses van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen blijft het aantal toeristen groeien. De provincie Fryslân houdt op basis van die cijfers rekening met een verdubbeling van het aantal toeristen: van 1,7 miljoen in 2017 tot 3,5 miljoen in 2030. “Om iedereen te laten genieten van al het moois dat we te bieden hebben, is het echt belangrijk om toeristen te spreiden over de seizoenen”, zegt Floriaan Zwart. “Op die manier voelt elke toerist zich het hele jaar rond welkom.”



Meer informatie is te vinden op www.waterlandvanfriesland.nl/nl/plan-je-bezoek/routes/pontjes-routes