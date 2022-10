Pompoenen & kalebassen in Hommerts

“Ja, it liket moai no”, zegt de hovenier. “Der binne in soad minsken dy’t der in foto fan meitsje, ik ha de Fryske flagge der mar bij út dien. De pompoenen en kalebassen kinst fansels lekkere sop fan meitsje, mar de measten binne foar de dekoraasje. Aardich foar op in túntafel of yn in blomstik te ferwurkje. Mar rin even mei nei achteren, dêr binne de ‘meiden’ drok mei it meitsjen fan halloweenpompoenen. Dat wurdt hieltyd populêrder. En it sit fannemiddei hearlik sa yn it hjerstsintsje!”