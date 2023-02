Pollepleats is de populairste trouwlocatie van de provincie

WESTHEM - Op Valentijnsdag maakte Toptrouwlocaties de populairste trouwlocaties van Friesland bekend. Pollepleats is de populairste locatie van de provincie. Deze locatie kreeg binnen de provincie de meeste aanvragen via het platform Toptrouwlocaties. De zilveren medaille gaat naar Tsjerke en de derde plaats is voor Parkhotel Tjaarda.

Het is het twaalfde jaar op rij dat Toptrouwlocaties de populairste locaties van ons land bekend maakt. De organisatie is één van de grootste trouwplatformen van Nederland, waar één op de drie bruidsparen hun trouwlocatie vindt.

Ook organiseert Toptrouwlocaties vijf keer per jaar de bekende Open Toptrouwlocatie Route: de landelijke open dag voor trouwlocaties.

“Afgelopen jaar was een druk jaar doordat er ook nog veel bruiloften en partijen ingehaald moesten worden. Het was super om te zien dat er weer als vanouds gefeest kon worden. De privé locatie is uitermate geschikt voor mensen die een persoonlijke touch aan hun feest of bijeenkomst willen geven. Door de hoge overnachtingscapaciteit en de luxe uitstraling weten ze ons inmiddels ook vanuit het buitenland te vinden", volgens bedrijfsleider Eelkje Koudenburg.

Voor wie nieuwsgierig is geworden: op zondag 16 april is er weer een open middag, kom gerust langs om een kijkje te nemen.