Pollepleats in Westhem populaire trouwlocatie in Friesland

WESTHEM- Het landelijk platform Toptrouwlocaties.nl heeft de Pollepleats in Westhem benoemd tot tweede populairste trouwlocatie van Friesland.

De Pollepleats ontving, op Tsjerke in Terherne na, de meeste aanvragen binnen de provincie van toekomstige bruidsparen via dit landelijke platform. De derde plek werd ingenomen door Paleis Stadhouderlijk hof.

Het is het elfde jaar op rij dat Toptrouwlocaties de populairste locaties van ons land bekend maakt.

De organisatie is overkoepelend voor één van de grootste trouwplatformen van Nederland, waar één op de drie bruidsparen hun trouwlocatie vindt. Ook organiseert Toptrouwlocaties jaarlijks vijf keer de bekende Open Toptrouwlocatie Route, de landelijke open dag voor trouwlocaties

De locatie is te huur voor gezelschappen die willen feesten of vergaderen op een schitterende privéplek midden in de natuur.

Er kunnen 60 gasten blijven logeren, er is een luxe privé wellness en een vrijstaande suite aanwezig.

Voor iedereen die nieuwsgierig is geworden: kom 10 april langs op de open dag van 11:00-16:00.