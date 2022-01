Politieke partijen maken zich klaar voor de verkiezingen

SUDWEST-FRYSLAN - Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen bereiden zich al een tijdje hierop voor. Zo werken ze deze periode aan het maken van de StemWijzer. Vanaf half februari kan deze je helpen om een goede keuze te maken in het stemhokje. Ook zullen de partijen zich voorstellen in een Verkiezingskrant die begin maart verspreid wordt in de gemeente.