Zwembad in Bolsward nog open tot 1 juli volgend jaar: uitstel van executie?

SNEEK-De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân kwam donderdag toch niet met het besluit om het zwembad van Bolsward dicht te doen. Het college wilde op het Bolswarder zwembad bezuinigen en wilde het sluiten met ingang van januari, maar in de gemeenteraad ging de discussie vooral over twee amendementen voor het openhouden van het zwembad. De coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks en VVD kwamen donderdagmiddag met een voorstel om het zwembad in ieder geval tot 1 juli volgend jaar open te houden.

Eerder op de avond werden de raadsleden van de gemeente opgewacht door een Bolswarder delegatie, op de stoep voor het bestuurscentrum in Sneek. Voor het plaatselijke zwembad, en voor veel inwoners van 'de tweede stad van Súdwest-Fryslân' was het sluiten van het zwembad zo'n onbegrijpelijk voorstel, dat ze elke mogelijkheid aangrepen om te protesteren. Een definitieve redding voor het zwembad is er nu nog steeds niet, maar in de ogen van Tineke Breeuwsma van Stichting Ons Zwembad is 'alles beter dan een dicht zwembad'.

PvdA, FNP, Gemeentebelangen en fractie De Wind kwamen eerder al met een voorstel om het zwembad in ieder geval tot 2022 open te houden. Het doel van beide amendementen is om organisaties, actiegroepen en ondernemers in Bolsward de kans te geven om de toekomstplannen van zwembad Vitaloo beter uit te werken. Over de twee voorstellen werd druk gediscussieerd in de gemeenteraad. Volgens raadslid Marianne Poelman (PvdA) komt het voorstel van de coalitiepartijen neer op 'uitstel van executie', omdat de coalitiepartijen er niet toe bereid zijn om extra geld voor het zwembad te reserveren.

Meer tijd

"Als je er geen extra geld bij legt, dan wordt dat plan natuurlijk niks. Een zwembad kost nu eenmaal geld", zei raadslid Klaas Jan Semplonius. PvdA en FNP - gesteund door verschillende andere partijen - willen meer tijd, zodat er een nieuwe aanbesteding voor het zwembad gedaan kan worden. Semplonius wees er verder op dat het Bolswarder zwembad goedkoper is dan dat van Sneek of Workum. "Als je wilt bezuinigen, kun je beter het duurste zwembad sluiten."

"Denk in kansen en in nieuwe technieken en gebruik de komende negen maanden goed", zei raadslid Pieter Greidanus uit naam van het CDA. Nu al extra geld toezeggen vinden de christendemocraten nog niet nodig. "Het is nog lang geen Sinterklaas. We moeten de mensen in Bolsward ook zelf de kans en de ruimte geven om met concrete plannen te komen."

Volgens raadslid Rinske Poiesz-Zijlstra ligt er een 'uitstekend businessplan' voor een doorstart van het Bolswarder zwembad. "Wij willen heel graag Bolsward aan zet hebben", zei Marieke Vellinga uit naam van D66. Voor het toezeggen van een hogere gemeentelijke bijdrage vindt ze het nog te vroeg. "Ik wil eerst graag zien waar Bolsward mee komt." "Er is ontiegelijk veel gebeurd in Bolsward. Ik wil graag zien dat dat zwart-op-wit komt", zegt raadslid Lianne van der Wal van de VVD. "Bolsward heeft duidelijkheid nodig", zegt raadslid Jikkie Ruiter van de FNP. "Met het amendement van de coalitie hangen we weer het zwaard van Damocles boven het zwembad."

Het amendement van PvdA, FNP, Gemeentebelangen en fractie De Wind werd uiteindelijk afgewezen: met 18 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Het tweede amendement van coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks en VVD werd aangenomen, met 20 stemmen voor en 17 tegen. Dat betekent dat het Bolswarder zwembad in ieder geval tot 1 juli 2021 open kan blijven.