Veiligheidsregio, heb vertrouwen in de Friese verenigingen!

SNEEK- Donderdag 6 augustus stortte de plannen van veel studentenverenigingen in. Onzekerheid voor wat er ging komen maakte plaats voor een verloren gevoel. Van de introducties zoals we die kennen blijft er vrij weinig over. Maar er is nog hoop voor de Friese studentenverenigingen stelt Diana Al-Sarayfi van de JOVD Friesland.

De introductiedagen die voor komende maand gepland staan zullen mogen slechts kleinschalig en informatief van aard zijn. Er mag geen alcohol aan te pas komen en de eindtijd is 22:00. Deze beperkingen zijn landelijk, maar er bestaat wel ruimte om regionaal wel of niet maatregelen in te zetten. Het is raar dat als in Amsterdam de cijfers oplopen en er wordt gekeken naar een mondkapjesplicht, dat dat dan ook moet in Friesland waar de cijfers nauwelijks oplopen. Aldus Mark Rutte tijdens de afgelopen persconferentie.

De premier benadrukte ook de eigen verantwoordelijkheid van iedere Nederlander in de situatie. Dit geldt natuurlijk ook voor verenigingen. Zij zullen ook een compromis moeten vinden tussen de beperkingen en hun doel tot studie aanvulling, Aldus Al-Sarayfi.

Ook de vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond uitte hun zorgen over de beperkingen. Geen introductie zorgt voor slechte binding met de hogeschool of universiteit, wat grote invloed kan hebben op studentenwelzijn en motivatie. Juist wanneer motivatie voor opleidingen en studentenwelzijn op een dieptepunt zijn, vindt Al-Sarayfi

Daarom roept de JOVD Friesland op aan de veiligheidsregio Fryslân: gun onze verenigingen het vertrouwen die ze nodig hebben om het beste te kunnen maken van hun introductiedagen. Heb er vertrouwen in dat ze de maatregelen serieus nemen en kunnen naleven. Heb er tot slot vertrouwen in dat de nieuwe studenten zelf verantwoordelijk genoeg zijn om veilig in contact te komen met hun nieuwe school.