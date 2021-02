Súdwest-Fryslân is klaar voor bijzondere Tweede Kamerverkiezingen

SNEEK- De gemeente Súdwest-Fryslân is klaar voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Een bijzondere versie ditmaal, in verband met de coronamaatregelen die getroffen moeten worden. En er kan op drie dagen gestemd worden.

Zoals bekend zijn de verkiezingen op woensdag 17 maart aanstaande, maar acht van de in totaal 72 stembureaus in de gemeente zijn op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart ook al geopend. Dat kan in Sneek ( twee locaties), Bolsward, Heeg, Koudum, Witmarsum, Wommels en Workum. De 70-plussers kunnen ook per post hun stem uitbrengen.

Wat al jaren gelijk blijft is de grote houten skutting op de Sneker Eierbrug waar de politieke partijen hun affiches op kunnen hangen. Op de foto die gisteren genomen is, was de animo om op deze manier reclame te maken nog niet zo groot.