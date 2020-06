Stevige kritiek van de FNP om studenten weg te houden uit openbaar vervoer

Scholieren en studenten in het middelbaar en hoger onderwijs moeten straks zo weinig mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer, en al helemaal niet in de spits.

Nu in de komende periode steeds meer scholen opstarten, zouden studenten alleen maar tussen elf uur 's morgens en drie uur 's middags met het openbaar vervoer mogen reizen. De FNP vindt dat daarmee volledig voorbijgegaan wordt aan de situatie in Fryslân en pleit voor een regionale aanpak.

"Het openbaar vervoer ziet er in Fryslân totaal anders uit als in de Randstad, waar elke paar minuten wel een metro, tram of bus voorbijkomt", zegt Wopke Veenstra, FNP-woordvoerder Verkeer en Vervoer. "Jelte uit Moddergat kan na half negen niet meer met een reguliere bus naar Leeuwarden komen, na die tijd rijdt er alleen nog een belbus."

Volstrekt onuitvoerbaar

De FNP kan zich voorstellen dat een dergelijk beleid in de Randstad kan werken, maar is van mening dat de aanpak van de Staatssecretaris voor de Friese situatie volstrekt onuitvoerbaar is. Immers, de afstanden tussen woonplaats en de scholen zijn gemiddeld veel langer. Studenten van het middelbaar en hoger onderwijs zijn vooral aangewezen op de spitsbussen, want buiten de spits rijden er op veel plekken in Fryslân gewoon minder of zelf geen bussen.

De FNP stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten en bereidt een brief voor aan de Tweede Kamer. Omdat aannemelijk is dat de coronamaatregelen nog wel een tijdje gaan duren, is het van belang dat de provincie Fryslân met de openbaar vervoerbedrijven en onderwijsinstellingen regionale afspraken maakt, die recht doen aan de Friese situatie.

Item met dank aan Omrop Fryslân