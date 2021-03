Stemmers SWF volgen landelijke trend

SNEEK- In de gemeente Súdwest-Fryslân heeft 82.1% van de kiezers gebruik gemaakt van zijn/haar stemrecht. Met 18.4 % van de stemmen werd de VVD de grootste partij in SWF, het CDA moest fors inleveren en ging van 23% naar 17.4%. Net als de landelijke trend boekte D66 ook in SWF winst: van 9.5% naar 12% voor de democraten van Kaag.

Voor Eastereinder Habtamu de Hoop is het nog even spannend of hij ook daadwerkelijk naar de Tweede Kamer gaat. De nummer negen van de PvdA moet afwachten of er niet een partijgenoot met voorkeurstemmen op het Haagse pluche komt. De PvdA haalde namelijk precies negen zetels. Minder waarop gehoopt was, omdat de sociaaldemocraten gelijk blijven in zetelaantal. Forum voor Democratie, die ook actie in Sneek voerde, is een van de grootste stijgers in de gemeente met een stijging van 1.8% naar 7.5%.