Scholtanus volgt De Hoop op in gemeenteraad SWF

SNEEK- Pieter Jan Scholtanus (45) uit Sibrandabuorren, volgt op donderdag 29 april a.s. Habtamu de Hoop op in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân. Scholtanus is in 2018 toegetreden als commissielid Bestjoer & Finansjes voor de PvdA Sudwest Fryslan.

In het dagelijks leven is hij werkzaam als senior beleidsmedewerker HR & BZ bij een stichting voor basisonderwijs & kinderopvang. Hij is sociaal bewogen en betrokken in onze gemeente. Eerst door bestuursfunctie binnen het onderwijs, dorpsbelang en kerkrentmeesters en nu via het raadslidmaatschap voor PvdA Súdwest Fryslân.

Pieter Jan neemt ook plaats in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten. Onderdeel van de portefeuille van Pieter Jan is o.a. leefbaarheid, sociale- en starterswoningen en infrastructuur in en rond de kernen.

De PvdA-fractie is blij met Pieter Jan als nieuw raadslid. “Hij staat voor alles waar wij als PvdA Sudwest Fryslan voor staan: hij is sociaal bevlogen en maatschappelijk betrokken met alle kernen die onze gemeente verbindt”. Als echte PvdA’er is Pieter Jan het oog en oor van zijn omgeving.