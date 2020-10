Ruim 1,2 miljoen euro voor innovatie MKB

LEEUWARDEN- Ondernemers en organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor het ontwikkelen, leveren of investeren in een innovatief project. Na de regelingen voor opleidingen, stages en de maatschappelijke regelingen, gaan vanaf 8 oktober drie subsidieregelingen open die gericht zijn op innovatie en het stimuleren van de brede welvaart in Fryslân. Hiermee wil de provincie Fryslân stimuleren dat organisaties in crisistijd ook aan hun toekomst kunnen werken.