PvdA zet Habtamu de Hoop op plek 10 van kieslist

WOMMELS- Habtamu de Hoop uit Wommels is door de PvdA op een tiende plaats van de voorlopige kandidatelijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gezet. De Hoop is daarmee de hoogst genoteerde Fries.

Habtamu de Hoop zit voor de PvdA in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, waar hij woordvoerder is voor Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Water en Openbare Werken. Op dit moment staat de PvdA in de peilingen tussen de 12 en 16 Kamerzetels.