Problemen met poststemmen, acht en een half procent stemmen SWF ongeldig

SNEEK- De eerste resultaten van het poststemmen wijzen erop dat kiezers moeite hebben met deze nieuwe stemmethode. In meerdere gemeenten worden problemen met poststemmen gemeld.

In Súdwest Fryslân zijn van de 2765 gecontroleerde stemmen er 229 (8,5 procent) terzijde geschoven. Dat meldde de N.O.S. vanmiddag.

Bij reguliere verkiezingen is meestal ongeveer 0,3 procent van de stemmen ongeldig. Dat de stemmen terzijde zijn geschoven, betekent dat ze nu niet meetellen in het verkiezingsproces en in de opkomstcijfers. Wel worden de stemmen bewaard.

Signalen over problemen bij het briefstemmen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt inderdaad ‘signalen’ te hebben opgevangen over problemen bij het briefstemmen en zegt er actief mee bezig te zijn. Daarbij wordt ook overlegd met de Kiesraad en andere betrokkenen. Bij de Kiesraad zijn geen vragen van gemeenten over foutieve stemmen binnengekomen.

Veel gemeenten komen naar verwachting pas woensdag, donderdag of vrijdag met resultaten van de tellingen.

De voornaamste reden dat stemmen terzijde zijn geschoven, is dat de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop zaten, wat niet de bedoeling is. De tellers mogen de enveloppen niet openmaken, omdat een stem geheim moet blijven.

