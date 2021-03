Politieke partij JONG op campagne in Sneek

SNEEK- In Sneek was zaterdagochtend de politieke partij JONG druk aan het campagnevoeren. JONG is enkele jaren geleden in Fryslân opgericht en streeft naar meer directe macht en invloed voor jongeren in Den Haag. "Of het nu om volkshuisvesting gaat of om de coronamaatregelen, over alles worden besluiten genomen voor jongeren zonder dat de jongeren meepraten", zegt Dennis Goedhart, de nummer 9 op de lijst uit Bolsward.

De partij voert campagne onder het motto #nietzonderons. Naast de online-campagne wil de partij ook op straat actief zijn. Zeker in Fryslân, want daar is de partij vier jaar geleden opgericht door Jacob de Groot en Jan Geelen. Die laatste is al pake, maar wordt als 'oudere jongere' op de lijst getolereerd en is zeker niet minder fanatiek. "Er wordt veel met en over jongeren gepraat, maar ze mogen nergens meebeslissen", zegt Geelen. JONG is voorzichtig optimistisch over de kans op een zetel in de Tweede Kamer. Om die kans zo groot mogelijk te maken gaat de partij tot woensdag door met campagnevoeren. Op de markt in Sneek was JONG zaterdag de enige partij die druk aan het folderen was.