Politie Sneek & Bolsward slaat PvdA-oliebollen af

Samen met andere leden van de PvdA zouden morgen door het hele land een Poliebol actie worden georganiseerd. In Sneek en Bolsward kregen De Hoop en z’n partijgenoten vandaag al nul op rekwest van de heilige hermandad, die onpartijdig wenst te blijven. Overigens konden de agenten het gebaar wel waarderen, zo lieten ze weten.

Oliebollen nu naar Sociaal Pension Zienn

“Morgen zal ik hierom niet naar de politiebureaus van Sneek en Bolsward gaan. Wel zullen wij de al reeds bestelde oliebollen langsbrengen bij het Sociaal Pension in Sneek (Zienn), zo krijgen de oliebollen toch nog een mooie bestemming”, laat De Hoop weten.

Om er nog aan toe te voegen: 'Ôfrûne jier ha wy in soad frege fan de plysje en ek moarn wurdt in swiere dei troch it fjoerwurkferbod, dêrom fûn ik dit gebaar mear as op syn plak'', aldus de Hoop.

In Leeuwarden vond de Poliebollen actie vandaag al plaats, daar werden de lekkernijen wel in ontvangst genomen door de verschillende hulpdiensten, waaronder ook de politie.