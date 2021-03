Pake Atze (91) en kleindochter Eva (19) stemmen gezamenlijk

SNEEK- Vanmiddag even na halfdrie stapt Atze de Leeuw samen met zijn kleindochter Eva Wagenaar Stembureau nummer 18 in Sneek binnen. Daar in Restaurant De Kajuit brengt het tweetal hun stem uit voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Bijzonder om met pake te stemmen

“Best bijzonder toch, pake en ik die met z’n tweeën gaan stemmen”, zegt Eva. En pake is zichtbaar trots op z’n kleindochter die voor het eerst de gang naar de stembus maakt.

“Het is nogal wat, mijn eerste keer stemmen en dan samen met pake in deze bizarre tijden. Pake wilde eerste dat ik zijn gemachtigde was, maar toch hebben we besloten om er een soort van uitje van te maken”, vertelt Eva.

“Ik moest wel even aan het idee wennen hoor”, antwoordt De Leeuw. “Ook nog met z’n tweeën op de foto. En 91 jaar dat is toch niet meer zo bijzonder, we worden tegenwoordig allemaal vrij oud. Maar goed Eva wilde het graag en eigenlijk vind ik het nu ook wel leuk. En dat 91 en 19, heeft ook wel wat.”

Waarom is het belangrijk dat de jeugd ook stemt?

“Het is een democratisch recht wat iedereen heeft en de jeugd moet daar gebruik van maken. Gelukkig hebben wij dat recht in West-Europa. Vandaar dat ik dat erg belangrijk vind. Toen ik de eerste keer ging stemmen woonde ik nog in Den Haag en toen was je verplicht om te stemmen. Ik weet nog dat ik voor het eerst ging stemmen, ergens in een schoollokaal. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de politiek. Vanavond zit ik ook voor de tv om alles te volgen”, laat de krasse 90+ ‘er weten.

Wat is het verschil tussen toen u voor het eerst ging stemmen en Eva haar stemdebuut?

“Zoals ik al zei, waren wij verplicht om onze stem uit t brengen. Dat is nu niet meer zo. Veel jongelui stemmen tegenwoordig niet meer. Ik vind dat jammer, want je mag gebruik maken van dat democratische recht. Ik vind de politiek tegenwoordig wel heftig en volgens mij hebben we veel te veel partijen. Véél te veel, 37 partijen waar je uit kunt kiezen. Stemmen op splinterpartijen zijn verloren stemmen”, weet De Leeuw.

Hoe heb jij je keuze voor vandaag gemaakt Eva, heb je er met pake over gesproken?

“Nee, het is wel heel toevallig dat wij dezelfde partij hebben gekozen”, antwoordt Eva. Maar pake interrumpeert meteen. “Oh, is dat zo?” Eva lacht en vervolgt. “Ik weet wel waar pake op stemt. Nee, het is niet dat ik beïnvloed bent, maar mijn zicht op Nederland heeft mijn keuze bepaald. En ik heb ook enkele stemwijzers ingevuld. En er kwam op voorhand wat ik al gedacht had.”

Ben jij politiek bewust Eva?

“Ik kijk niet naar alle debatten en ik ben er ook niet zo mee bezig, maar ik vind politiek wel belangrijk. Ik kies voor mijzelf, maar ook voor anderen. Het is niet alleen voor nu maar ook voor later. Daarom vind ik dat wij als jeugd onze stem moeten laten horen. Wij zijn wel de toekomst. In de verkiezingstijd wordt er bij ons thuis wel over politiek gesproken. Als er een nieuwe stemwijzer was, gooiden wij die meteen in de groepsapp van ons gezin”, zegt de studente Biotechnologie Forensisch Onderzoek aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. In haar vrije tijd werkt Eva in…Restaurant De Kajuit. Atze de Leeuw was werkzaam in de verzekeringen.