Voor de overbelading van 52% heeft de bestuurder een proces-verbaal gekregen. Daarnaast moest hij het gewicht eerst terugbrengen naar het toegestane gewicht voordat hij verder mocht rijden.

Tip van de dag: check bij het huren van een bestelbus of een kleine vrachtwagen goed wat het maximaal toegestane gewicht is en of je huidige rijbewijs volstaat om hier mee te mogen rijden.