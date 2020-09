Minister Cora van Nieuwenhoven op bezoek in Sneek: ‘Geef de moed niet op voor de Lelylijn!”

SNEEK-Het nieuwe verenigingsjaar 2020-2021 staat voor de deur en de traditie is dat VNO-NCW MKB Noord aftrapt op de eerste vrijdag van september met het Ondernemersgala . Normaal gesproken vindt dat ondernemersgala plaats in Martini Plaza in Groningen. Graag wilde organisatie deze traditie voortzetten, maar dan in een geheel nieuw jasje gestoken. Minister Cora van Nieuwenhuizen was special guest.

Nieuw jasje

Dat nieuwe jasje was vanmiddag geen MariniPlaza in Groningen, maar het Martinieplein nummer 11 in Sneek, in de studio van PlusNauta. Een boeiende talkshow onder leiding van presentator en schrijver Özkan Akyol met als speciale gast minister Cora van Nieuwenhoven. Ook de nieuwe landelijke VNO-NCW voorzitter schoof aan om o.a. te praten over de infrastructuur en de mobiliteit van het noorden. Cabaretier Dolf Jansen gaf op humoristische wijze zijn beschouwingen over de uitzending.

Vriendje in Sneek

Burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân ontving samen met Sieger Dijkstra, voorzitter VNO-NCW MKB Noord de minister van infrastructuur. Ze had meteen een privénieuwtje voor burgemeester De Vries: “Ah wat aardig dat u mij hier nu opwacht, onze dochter heeft sinds een half jaartje verkering met een jongen uit Sneek!”

Uiteraard was de burgemeester de Vries wel zo discreet om niet te vragen ‘met wie’. Maar het gaf meteen de sfeer van de rest van de middag aan, ontspannen, maar toch ook serieus. Over de lobby voor de Lelylijn. Maar of de regering er ook geld voor over heeft, daarover liet de minister zich wijselijk niet uit.

Verbinding met Duitsland

VNO-NCW Noord is een warm pleitbezorger voor de Lelylijn die Lelystad, Emmeloord, Heerenveen, Drachten met Groningen verbindt. Geen wonder dat Sieger Dijkstra de voordelen van de lijn nog maar weer eens oplepelde: ‘Zo’n nieuwe spoorlijn biedt kansen voor een verbinding met Duitsland. En wees nu eerlijk, de Randstad slibt dicht!’

Van Nieuwenhoven knikte instemmend, maar daar bleef het bij. Geen harde toezeggingen van haar kant.

Als bokken op de haverkist

Misschien volgende week meer duidelijkheid over het Investeringsfonds van de collega-ministers Hoekstra (Financiën) en Wiebes (Economische Zaken). ‘Neem van mij aan dat de staatssecretaris en ik als bokken op de haverkist zitten om in de gaten te houden of de infrastructuur ook in de dat fonds zitten’.

Het gag Ton Schroor van VNO-NCW Noord weer enigszins hoop, aan zijn lobby zal het zeker niet liggen. ‘Het is een no brainer dat de Lelylijn in het fonds staat en we weten nu al dat het in de programma’s van PvdA, SGP, CU en D66 is opgenomen. Of het ook opgenomen is in het VVD-verkiezingsprogramma. Op die vraag kreeg Özkan Akyol geen antwoord van de VVD-minister.

Tot slot complimenten voor de uitstekende organisatie Bram Nauta!

Zie verder:www.liveplusonline.nl/vnoncwnoordgalaonline